Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإنتر ضد برشلونة.. فالفيردي يدفع بالتشكيل الاحتياطي لإراحة الأساسين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:52 ص
Advertisements
برشلونة وإنتر
برشلونة وإنتر
علي ماهر حلمي
Advertisements
قرر المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني فالفيردي إراحة اللاعبين الاساسين في الفريق والدفع بالتشكيل الاحتياطي، في مباراة الانتر ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا والتي ستقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الايطالية.

تعرف على ما قاله مدرب البارسا قبل مواجهة الانتر ضد برشلونة بدوري ابطال اوروبا :

قال فالفيردي:" في كل قائمة للفريق يجب عليك أن تشرح الغياب ألبا وسيميدو ليس لديهم اي مشاكل وميسي سيستريح ولينو سيلعب بدلا من شتيجن امام انتر ميلان لا شيء أكثر من ذلك لقد أتينا من مباريات مهمة قوية وقررت أن بعض اللاعبين لن يأتو معنا, لكن يرغب الآخرون في صنع مباراة رائعة مثل العام الماضي هنا عندما لم يلعب ميسي أيضًا مباراة الانتر تحد مهم وصعب لهم".

واضاف مدرب البارسا قبل مواجهة إنتر ضد برشلونة في دوري ابطال اوروبا :

" لقد غير إنتر المدرب واللاعبين و لديه خطط مختلفة لكني أراه بروح مماثلة للعام الماضي يبدو لي أنهم بدأوا هذا العام بداية رائعة خاصة بعد التعاقد مع لوكاكو و لاوتارو أتوقع أفضل إنتر لانهم المُتصدرين في إيطاليا في مباراة الذهاب لعبوا مباراة رائعة وجعلوها صعبة للغاية علينا لكن في النهاية كان علينا التنافس وفي العام الماضي لعبوا للتأهل لكن فشلوا".

واردف مدرب برشلونة:" رحيل فيدال ليس شيئًا تحدثت عنه مع أي شخص من داخل النادي ولم أكن لأعتبر ذالك بنفسي أيضًا لا اعرف من يأتي بهذه الاخبار كل التركيز علي مباراة الانتر ريد أن يكون فريقي منافسًا اليوم لأن إنتر سوف يطلب منا ذلك نعرف ما هو ميسي وماذا يعني ولكن كانت هناك مباريات لعبنا فيها بدونه و سارت الامور بشكل جيد نحن نعرف الخوف الذي يبثه ميسي في المنافس لكن ضد انتر العام الماضي لم يلعب أي مباراة لم نصل بعد إلى نافذة الانتقالات الشتوية. هذا الموسم لا يزال طويلاً للغاية".

تعرف علي موعد مباراة الانتر ضد برشلونة في دوري ابطال اوروبا :

من المقرر ان يواجه نادي برشلونة نظيره نادي انتر ميلان اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الامارات العربية المتحدة علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الايطالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت برشلونة وإنتر ميلان برشلونة وإنتر اليوم برشلونة وإنتر الأن برشلونة وإنتر

أخبار تهمك

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للاستغناء عن 7 نجوم في يناير المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 13 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

فالفيردي عن غياب ميسي: لن يرحل عن الفريق وعلينا التعامل بدونه

إيكاردي: من العار أن ميسي لن يلعب أمامنا.. وأعتزم البقاء في الإنتر

أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 22/2/2019.. فالفيردي يكشف عن موعد حسم الليجا

قبل مواجهة إنتر ميلان.. فالفيردي يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لجمهور البارسا

يلا شووت NOW REAL مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر meSSI شوت اونلاين ستريم رابط ماتش برشلونة GOAL

كورة لايف TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS NOW بدون تقطيع NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

11:31 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status