الإنتر ضد برشلونة.. فالفيردي يدفع بالتشكيل الاحتياطي لإراحة الأساسين

قرر المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني فالفيردي إراحة اللاعبين الاساسين في الفريق والدفع بالتشكيل الاحتياطي، في مباراة الانتر ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا والتي ستقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الايطالية.





تعرف على ما قاله مدرب البارسا قبل مواجهة الانتر ضد برشلونة بدوري ابطال اوروبا :





قال فالفيردي:" في كل قائمة للفريق يجب عليك أن تشرح الغياب ألبا وسيميدو ليس لديهم اي مشاكل وميسي سيستريح ولينو سيلعب بدلا من شتيجن امام انتر ميلان لا شيء أكثر من ذلك لقد أتينا من مباريات مهمة قوية وقررت أن بعض اللاعبين لن يأتو معنا, لكن يرغب الآخرون في صنع مباراة رائعة مثل العام الماضي هنا عندما لم يلعب ميسي أيضًا مباراة الانتر تحد مهم وصعب لهم".





واضاف مدرب البارسا قبل مواجهة إنتر ضد برشلونة في دوري ابطال اوروبا :





" لقد غير إنتر المدرب واللاعبين و لديه خطط مختلفة لكني أراه بروح مماثلة للعام الماضي يبدو لي أنهم بدأوا هذا العام بداية رائعة خاصة بعد التعاقد مع لوكاكو و لاوتارو أتوقع أفضل إنتر لانهم المُتصدرين في إيطاليا في مباراة الذهاب لعبوا مباراة رائعة وجعلوها صعبة للغاية علينا لكن في النهاية كان علينا التنافس وفي العام الماضي لعبوا للتأهل لكن فشلوا".





واردف مدرب برشلونة:" رحيل فيدال ليس شيئًا تحدثت عنه مع أي شخص من داخل النادي ولم أكن لأعتبر ذالك بنفسي أيضًا لا اعرف من يأتي بهذه الاخبار كل التركيز علي مباراة الانتر ريد أن يكون فريقي منافسًا اليوم لأن إنتر سوف يطلب منا ذلك نعرف ما هو ميسي وماذا يعني ولكن كانت هناك مباريات لعبنا فيها بدونه و سارت الامور بشكل جيد نحن نعرف الخوف الذي يبثه ميسي في المنافس لكن ضد انتر العام الماضي لم يلعب أي مباراة لم نصل بعد إلى نافذة الانتقالات الشتوية. هذا الموسم لا يزال طويلاً للغاية".





تعرف علي موعد مباراة الانتر ضد برشلونة في دوري ابطال اوروبا :





من المقرر ان يواجه نادي برشلونة نظيره نادي انتر ميلان اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الامارات العربية المتحدة علي ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الايطالية.