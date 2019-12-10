Advertisements
Advertisements
Advertisements

آرسنال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز ثمين على وست هام يونايتد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
Advertisements
آرسنال
آرسنال
السيد علي
Advertisements
حسم فريق ارسنال نتيجة مواجهة وست هام اليوم، حيث قلب تأخره بهدف إلى الفوز 3 /1 اليوم الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ويستهام يونايتد بهدف سجله المدافع الإيطالي أنجيلو أوجبونا في الدقيقة 38.

لكن تحسن أداء ارسنال بشكل ملحوظ في شوط المباراة الثاني وتمكن الفريق من تسجيل هدفين حملا توقيع لاعب الوسط البرازيلي جابرييل مارتينيلي البالغ من العمر 18 عاما، والمهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقتين 60 و66.

وأكد المهاجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج فوز ارسنال عبر تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 22 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد ويستهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوروة أون لاين آرسنال بث مباشر آرسنال اليوم آرسنال آرسنال اهداف

أخبار تهمك

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 12 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ يوم

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

آرسنال يفوز على إيفرتون بهدفين في غياب النني

آرسنال يفرط في فوز قاتل أمام توتنهام

توتنهام يسقط بثلاثية مدوية أمام ساوثهامبتون

مانشستر يونايتد يسقط أمام آرسنال بثنائية في البريميرليج

البريميرليج.. آرسنال يفوز على نيو كاسل وليستر يتعادل امام وولفرهامبتون

أرسنال يتعادل مع ولفرهامبتون.. ونيوكاسل يحقق فوزا مثيرا على وست هام بالبريميرليج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

11:31 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status