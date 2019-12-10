الأهلي يسبق مانشستر يونايتد ودورتموند في ترتيب أفضل الأندية بالعالم

نشر موقع club world ranking العالمي اليوم 9 ديسمبر تصنيف الأندية العالمية، عن الإسبوع رقم 50 من العام الحالي 2019.





وجاء نادي الأهلي في المركز 48 هذا الإسبوع، ليتراجع ستة مراكز عن الإسبوع الماضي حين حل في المركز رقم 42.





وتفوق الأهلي على العديد من الأندية العالمية، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي وأوليمبيك ليون الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.





وإحتل الأهلي صدارة الأندية المصرية والأفريقية في التصنيف، لكنه على مستوى الأندية العربية حل ثالثاً، خلف نادي الهلال السعودي الذي حل في المركز 14 ونادي النصر الذي جاء في المركز 34.





وحل نادي بيراميدز في المركز الثاني على مستوى الأندية المصرية في المركز 104، فيما حل الزمالك ثالثاً في المركز 147 والإسماعيلي رابعاً في المركز 248.





ترتيب الأندية العشرون الأولى كما يلي:





1- برشلونة – إسبانيا

2- ليفربول – إنجلترا

3- فالنسيا – إسبانيا

4- ريفر بليت – الأرجنتين

5- ريال مدريد – إسبانيا

6- مانشستر سيتي – إنجلترا

7- فلامينجو – البرازيل

8- بوكا جونيورز – الأرجنتين

9- بالميراس – البرازيل

10- تشيلسي – إنجلترا

11- جريمميو – البرازيل

12- أتليتيكو مدريد – إسبانيا

13- تيجريس – المكسيك

14- الهلال – السعودية

15- إشبيلية – إسبانيا

16- بايرن ميونخ – ألمانيا

17- مونتيري – المكسيك

18- يوفنتوس – إيطاليا

19- أتليتيكو باراناينسي – البرازيل

20- باريس سان جيرمان – فرنسا.