بعد احتفال جوجل بها.. تعرف على كبار قادة العراق الذين طلبوا الود من عفيفة إسكندر









وكانت عائلتها فنية والدتها تعزف أربع ألآت موسيقية وتعمل مغنية، ظهرت عفيفة لأول مرة على المسرح في ملهى صغير بمدينة أربيل، ومن ذات الوقت بدء مشوارها الفني.



أُعجب بها الكثير وتركت بصمة كبيرة في قلوب الناس، ولكن جمهورها كان يضم مجموعة من كبار المسؤولين في الدول العراقية من ملوك وقادة ورؤساء ووزراء، فكانو يحبونها كثيرًا ويطلبون ودها.



فكان نوري السعيد رئيس الوزراء السابق يحب المقام، وكان الجالغي البغدادي يحضر كل يوم إثنين إلى حفلات المقام ويحضر حفلاتها، أما الملك فيصل الأول فكان من المعجبين بصوتها، وكان يحترمها عبد الكريم قاسم، وكان يحاربها عبد السلام عارف ويضيق عليها حسب وصفها وكان يتهمها بدفن الشيوعيين في حديقة بيتها.



لم تقم عفيفة بالغناء لقادة الثورة بل كانت تغني في عيد الجيش، وغنت لفيصل الثاني، ولهذا اهملت وغيبت في عهده وما زالت مغيبة، وتقول متعجبة: اعجب على الناس قالوا للملك لا نصدق ان نراك عريس وبعد اسبوع واحد من هذا الكلام قتلوه!



وتوفيت المطربة العراقية الراحلة في عام 2012 عن عمر 91 عامًا.





يحتفل محرك البحث جوجل، بميلاد الفنانة الراحلة عفيفة إسكندر التي ولدت في 10 ديسمبر 1921، لأب عراقي مسيحي وأم يونانية.