رسالة مؤثرة من شريف مدكور عن مرضه (فيديو)

أذاع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مقطع فيديو نشره الإعلامي شريف مدكور، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف مستجدات حالته الصحية، ويعلن إصابته بفيروس في الدم؛ لنقص مناعته.



وقال الإعلامي، خلال الفيديو، إن الفيروس الذي تعرض له ليس له علاقة بالعملية التي أجراها، أو بالكيماوي، متابعًا: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، وأنا كابرت وبقيت أنزل الشغل وأعافر وأسوق العربية، ومعملتش بعض الإرشادات إللي اتقالت من الدكاترة".



واستكمل: "لما كنت بشوف حد بسلم عليه وببوسه، فجالي فيروس بقالي شهر وأسبوع، وهو فيروس في الدم، وموجود عند كل الناس ولكن بنسب قليلة من 100 لـ 150، ولكن عندي وصل لـ 900، وخلى درجة حرارتي 39.5"، لافتًا إلى أن الفيروس ليس له أي علاج سوى أن يتخلص منه الجسد، ولكن جسده لن يستطيع بسبب نقص مناعته، وإصابته بالأنيميا.

