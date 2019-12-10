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"حذروني هيجيلي شلل".. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل صادمة عن مرضها (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:15 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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صرحت الفنانة نيللي كريمنم لأول مرة عن تفاصيل مرضها وذلك بعد عودتها من رحلة علاجية ناجحة بالخارج.

وقالت "نيللي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc": "اضطريت أعمل عملية في أمريكا كانت صعبة شوية وخطيرة، كان عندي ورم على عصب من أعصاب الوش في الناحية اليمين".

واضافت "نيللي" قائلة: "الحقيقة لفيت على كذا حد، وكل الدكاترة خوفوني إني هتشل".

واختتمت "نيللي" كلامها قائلة: "الحمد لله عملتها، وأول ما فوقت من البنج الدكتور قالي تعرفي تضحكي، فضحكت وهو اطمن إني تمام وكويسة، انا كنت مخضوضة بس الحمد لله عدت".

وعلى صعيد آخر قدمت "نيللي" العديد من المسلسلات منها سقوط حر، نظرية الجوافة، الحارة، نسيم الروح، تحت السيطرة، سرايا عابدين، الف ليلة وليلة، وجه القمر.

وشاركت "نيللي" في عدة افلام منها الفيل الازرق، فتح عينيك، انت عمري، سحر العيون، واحد صفر، الرجل الغامض بسلامته، شباب على الهواء.


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نيللي كريم منوعات فنانة الفجر الفني

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