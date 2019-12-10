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بعد وفاة والده.. ابن شعبان عبد الرحيم يبكي على الهواء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
أمنية فوزي
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قال عصام شعبان عبد الرحيم، تعليقًا على وفاة والده، إنه كان مصابًا ببعض الإرهاق في صدره، وكان يذهب المستشفي كل أربعة أشهر، حتى سقوطه في المنزل وانزلاقه وتركيب شريحة ومن بعدها بدأ يشعر بالتعب حتى نقل للمستشفى.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين: "لم نتخيل تدهور حالته حتى الوفاة بهذا الشكل السريع"، مستكملًا: "أبويا كان صاحبنا واتعلمنا منه الجدعنة وعلمنا نكون محترمين".

ولفت إلى أن والده رفض الزواج مرة ثانية بعد ووفاة والدته، وقال له: "أنت عايزني أخون أمك وهي ميتة".

في حين قال عدوية شعبان عبد الرحيم، إن والده سماه بهذا الاسم بسب حبه الشديد للفنان عدوية، متابعًا: "أنا أكتر واحد عشت معاه في البيت لأني أصغر اخواتي".

وبكى نجل الفنان شعبان عبد الرحيم على الهواء، عندما عرض مقطع فيديو غناء لوالده الراحل مع أحمد عدوية في المستشفي.
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