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"طومان باي" يتصدر تريند جوجل بعد الحلقة الأخيرة من "ممالك النار"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
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تصدرت شخصية السلطان "طومان باي" تريند جوجل بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار"، بطولة الفنان خالد النبوي.

ولاقت الحلقة الأخيرة نجاحًا جماهيرًا ضخمًا فور عرضها حيث كان ملايين المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر نهاية المسسل.

خالد النبوي يشوق الجمهور للحلقة الأخيرة
يذكر أن خالد النبوي، نشر صورة له من كواليس مسلسل "ممالك النار"، كنوع من التشويق للحلقة الأخيرة.

وعلق خالد على الصورة قائلاً: "بعد قليل الحلقة الأخيرة من ممالك النار على mbc 1 و mbc masr 2".

أحداث المسلسل
ودارت أحداث مسلسل "ممالك النار" حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر، وشارك في بطولة المسلسل كل من خالد النبوي، عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان طومان باي المماليك

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