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رئيس هيئة قناة السويس يبعث رسالة طمأنة للجميع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
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الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أمنية فوزي
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنهم يقدمون سياسة تسويقية عبر إدارة البحوث، لافتًا إلى أنهم حققوا نجاحًا كبيرًا وجذبوا سفن جديدة مع التخفيضات، متابعًا: "نسير وفقًا للحسابات دقيقة والتفكير العلمي".

وأضاف "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين، أن المنافسة شرسة وكل دولة تبحث عن الاستفادة من مجاريها الملاحية وتعظيم دخلها، متابعًا: "بعد أن حفرنا المجرى الجديد لم نعد نخشى المنافسة مثل السابق ورغم ذلك نتابع المنافسه العالمية دائمًا وعن كثب".

وأشار إلى أن القوات المسلحة بقواتها البرية والبحرية والجوية مسؤولة مسئولية كاملة عن تأمين القناة، معلقًا: "القناة آمنة جدًا، وهي رسالة طمأنينة للجميع".
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