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بعد إقالتهما.. إحالة رئيسا حي حلوان والمرج للنيابة العامة (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
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وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
جرجس ميلاد
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كشف الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التنمية المحلية، اللواء محمد شعراوي، قرر إحالة رئيسا حي المرج ورئيس حي حلوان للنيابة الإدارية وعزلهم من وظيفتهم ووقفهم عن العمل، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع، مثل انتشار القمامة ووجود أعمدة الكهرباء وسط المساكن.

وقال "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن الوزير اتخذ القرار لأنه وجد هناك مشكلة في حي المرج وحلوان، معقبا: "هو ده الصح"، مشيرا إلى أنه تم تعين سكرتير حي حلوان، رئيسا للحي، وسكرتير حي المرج رئيسا للحي.

وأوضح أحمد موسى أن محافظ القاهرة أنذر شركة النظافة بحلوان وأمهلها 10 أيام لإزالة القمامة وإلا سيفسخ العقد، مشيرا إلى أنه حاول التواصل رئيس حي المرج اللواء عبد الله لحل مشاكل المواطنين ولكنه أغلق هاتفه.
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الكلمات المفتاحية

رئيس حي حلوان رئيس حي المرج النيابة العامة أحمد موسى

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