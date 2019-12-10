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شاهد.. صورة صادمة لفنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل.. والجمهور: "شبه خالد الغندور"

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:38 ص
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بوابة الفجر
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فاجأت الفنانة منى هلا جمهورها عبر السوشيال ميديا بتنكرها في شكل رجل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت هلا، مقطع فيديو لها وهي متنكرة في شكل رجل، بعد إضافتها بعد المساحيق على وجهها واعتمادها تسريحة الرجال.

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهوره، فيما تحفظ البعض عليه.

وعلق الكثيرون على الفيديو فمنهم من أكد أنها أصبحت تشبه كابتن خالد الغندور فيما شبهها آخرون بالممثل العالمي رامي مالك.


شاهد.. صورة صادمة لفنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل.. والجمهور: "شبه خالد الغندور"
شاهد.. صورة صادمة لفنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل.. والجمهور: "شبه خالد الغندور"
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الكلمات المفتاحية

منى هلال فنانة عالمى شهيرة الفجر الفني السوشيال الميديا

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