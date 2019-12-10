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طارق الشناوي: شعبان عبد الرحيم كان شفاف بدون مكياج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
أمنية فوزي
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نعى الناقد الفني طارق الشناوي، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "كان مرزق، والجزء المبهج من حياته سيبقى؛ المغني بيموت ولكن الجزء المبهج من حياته لا يموت، ولا يتأثر بالشهرة والفلوس".

وتابع "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين: "شعبان عبد الرحيم كان شفاف بدون مكياج، والناس حبته بالفطرة".

ولفت إلى أن المخرج داوود عبد السيد استثمر حالة شعبان عبد الرحيم، ووظفها جيدًا حتى كمؤدي أمام الكاميرا كان صادقًا، متابعًا: "داوود كان يصفه بأنه من أولياء الله من فرط صدقه وفطرته السليمة، ولكن بعد ذلك لم يفكر أحد في كيفية استثماره في الأدوار اللاحقة بنفس طريقه داوود عبد السيد حين تم منحه البطولة المطلقة لمجرد أنه ناجح وهذا لايكفي في معايير السينما".
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