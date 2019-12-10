شعبة الخضار والفاكهة تزف خبر سار بشأن أسعار البطاطس

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، إن الدولة قامت ببعض الإجراءات التي أدت لزيادة المحاصيل الزراعية، الأمر الذي انعكس على انخفاض الأسعار، لافتَا إلى أن ارتفاع أسعار البطاطس لن يحدث مرة أخرى.



ولفت "نجيب"، خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، إلى أن مشروع الزراعات المحمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة، أدت لزيادة المعروض من معظم الحاصلات الزراعية، وزيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ للغاية.



وأشار إلى أن سعر الطماطم في نفس التوقيت كان يزيد عن 10 جنيهات، والبطاطس وصلت لـ16 جنيهًا، وهذا الأمر لم يعد متواجد الآن نهائيًا.

