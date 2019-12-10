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عمرو أديب يفحم أردوغان برد ناري (فيديو)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح الرئيس التركي أردوغان بشأنه استعداده لإرسال قوات للحكومة الليبية، قائلا: "دي بجاحة، كنا بنقول بلطجي، دلوقتي سكتناله دخل بحماره.. أردوغان عنده قوات مش بتاعته، شوية مرتزقة من داعش".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن أردوغان صرح أنه لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان التنقيب بالبحر المتوسط دون إذن تركيا، مضيفا: "ينفع الكلام ده الله أعلم، أردغان راسم حدود وهمية".

وأضاف "أديب"، "إيه اللي هيحصل وهنتعامل مع المجنون ده إزاي.. أمر غاية في الخطورة، متفهمش أخرتها مع أردوغان إيه"، منوهًا بأنه سيكون هناك قاعدة بحرية وبرية تركية في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا تصريحات أردوغان إسرائيل

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