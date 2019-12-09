Advertisements
Advertisements
Advertisements

30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد الحافظ حمدي
Advertisements

انتهي منذ قليل، العرض الخاص لفيلم استدعاء ولي عمر بسينما جلاكسي بحضور ابطال العمل ونجوم الفن .


يشار إلى أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي ، وهو من تاليف محمد سمير مبروك واخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي ، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح انور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، اماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا ، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.

30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

استعدعاء وي عمرو

أخبار تهمك

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 8 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

منذ 39 دقيقة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

السبت.. انطلاق تصوير أولى مشاهد "استدعاء ولي عمرو" لحورية فرغلي

ندي بهجت تكشف عن دورها في "استدعاء ولي عمرو"

"استدعاء ولي عمرو" يدخل مرحلة المونتاج استعدادًا لطرحه بدور العرض(صور)

بهذه الكلمات مي كساب تهنئ حنان مطاوع بمولودتها الأولى

غدا مى كساب تحتفل مع جمهورها بفيلم "الطيب والشرس واللعوب" فى سيتى ستارز

مي كساب بوزن زائد في الأيام الأخيرة من الحمل (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:31 م

وزير الشباب السبب.. تعرف على سر إقالة رئيس حي المرج

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

11:23 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

06:08 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي أحياء المرج وحلوان على الهواء (فيديو)

10:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status