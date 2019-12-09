30 صورة من داخل العرض الخاص لاستدعاء ولي عمرو

انتهي منذ قليل، العرض الخاص لفيلم استدعاء ولي عمر بسينما جلاكسي بحضور ابطال العمل ونجوم الفن .

يشار إلى أن فيلم "استدعاء ولي عمرو" تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي ، وهو من تاليف محمد سمير مبروك واخراج أحمد البدري وبطولة حورية فرغلي ، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح انور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الالفي وأحمد محي، وظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، اماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا ، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.