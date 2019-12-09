فرج عامر يضع محافظ القاهرة في موقف محرج على الهواء: نخاطبه منذ 8 أشهر (فيديو)

قال فرج عامر عضو مجلس النواب، إن هناك منطقة صناعية في حلوان بمساحة مليون و650 ألف متر، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتصال مع محافظ القاهرة منذ 8 شهور وتم إبلاغه بوجود تعديات على هذه الأرض.





وأضاف "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنطفة الصناعة بحلوان تستطيع توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، لافًتا إلى أن المحافظ تعهد بإزالة أي تعديات ولم يحدث شىء بعد ذلك منذ 8 شهور.



