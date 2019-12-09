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فرج عامر يضع محافظ القاهرة في موقف محرج على الهواء: نخاطبه منذ 8 أشهر (فيديو)
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:45 م
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داليا الحسين
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قال فرج عامر عضو مجلس النواب، إن هناك منطقة صناعية في حلوان بمساحة مليون و650 ألف متر، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتصال مع محافظ القاهرة منذ 8 شهور وتم إبلاغه بوجود تعديات على هذه الأرض.
وأضاف "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المنطفة الصناعة بحلوان تستطيع توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، لافًتا إلى أن المحافظ تعهد بإزالة أي تعديات ولم يحدث شىء بعد ذلك منذ 8 شهور.
وتابع عضو مجلس النواب: "تحجج مسؤول الحي بضرورة إقامة دراسة أمنية، ولذلك طالبت بتحويل ملف التعدي على المنطقة الصناعية للنائب العام لخطورة الوضع"، مردفا: "مر شهرين من تعهد محافظ القاهرة لإزالة التعديات ولم يحدث شيء، والجهاز التنفيذي في محافظة القاهرة وحلوان سيء جدا".
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