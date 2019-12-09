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عبد الباسط حمودة: "أنا وشعبان عبد الرحيم اتربينا سوا.. كان أخويا وصديقي"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:44 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، الفنان شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "كان حنين وإللي في جيبه مكنش ليه، وكان أخويا وصاحبي وحبيبي".

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن علاقته بالراحل كانت قوية للغاية، قائلًا: "كان صديق وأخ واتربينا سوا، طول عمرنا كنا صحاب".

وعلق على أغنية "أنا بكره إسرائيل"، قائلًا: "كانت رزق ربنا ليه"، لافتًا إلى أن الراحل شعبان عبد الرحيم كان ذواقًا جدًا، وأن أغانيه كان يشرف عليها ملحنين كبار، وأن ألحان أغانيه كانت جيدة.

وروى "حمودة"، موقفًا يكشف عن طيبة الفنان، قائلًا: "مرة قبض مرتبه وفرقه كله قدامي على الغلابة والمحتاجين".
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