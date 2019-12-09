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إلهام شاهين لـ"سمير سيف" : أفضالك كثيرة ..لن أنساك أبدا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:31 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة إلهام شاهين المخرج الراحل سمير سيف، حيث نشرت صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت الهام شاهين على المنشور قائلة "رحمة الله على أستاذى و صديقى الشخصيه العظيمه المحترمه .. أفضالك كثيرة و أول من وثق فيا و منحنى بطوله كبيرة فى بداية حياتى الفنيه فى فيلم الهلفوت"

وأضافت "شاهين " "لن أنساك أبدا .. و ربنا يجعل مثواك الجنه يا فنان يا جميل يا صاحب الخلق الراقى".

جدير بالذكر أن المخرج الراحل سمير سيف رحل عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض، دخل على إثره مستشفي السلام.

ويشار إلى أن سمير سيف من المخرجين الكبار الذين تركوا بصمة فى عالم السينما بأعمالهم المميزة مع الفنان عادل إمام منها "الهلفوت، الفول، المشبوه، شمس الزناتي".


كما أن الفنانة إلهام شاهين تستعد لـ 3 أعمال سينمائية يتم التحضير ليهم خلال هذه الفترة، وهم أفلام "عزبة جهنم" و"حظر تجول" و"أهل العيب".
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الكلمات المفتاحية

الراحل سمير سيف

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