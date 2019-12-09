أسامة ربيع: قناة السويس ليس مجرد مجرى ملاحي بل مشروع لوجيستي حقيقي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحي فقط بل مشروع لوجستي حقيقي.



وأوضح "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أنهم يعملون وفقًا لمبدا التكامل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، متابعًا: "في السابق لم نكن نستفيد من السفن العابرة لكن مع إزدواجية القناة حاليًا نحن مستعدون وفقًا للتكامل مع الهيئة الاقتصادية لوجود صناعات لوجستية على ضفتي القناة عبر الموانيء الستة في شرق بورسعيد".



وأضاف أنها ستكون جاهزة في عام 2020 كقيمة مضافة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المصريين متواجدين في كل الأحداث على مر التاريخ بداية من حفر القناة الأولى في عام 1859 منذ 150 سنة حتى حفر القناة الجديدة في 2014، معلقًا: "الصورة بقيت في الأذهان حاضرة وهو ماحمس المصريين للمساهمة الكبيرة في ازدواج المجرى الملاحي حتى حفرت القناة الجديدة".

