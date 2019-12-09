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بالأعشاب الطبيعية.. حافظ على بياض أسنانك بعيداً عن الأدوية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:04 م
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أعشاب تبييض الأسنان
أعشاب تبييض الأسنان
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التدخين عادة سيئة، ومضر لصحة الإنسان، ويؤثر على الشكل الخارجي لكل فرد، فالمدخن يعاني من وجود اصفرار في أسنانه، ويعد أحد أهم مسببات تغير لون الأسنان، بجانب التسوس، الذي يغير من مظهر السن، ويحدث الاصفرار أيضاً؛ نتيجة تناول المشروبات الغازية والغنية بالكافيين كالشاي والقهوة بكثرة، أو نتيجة إصابة مباشرة في الأسنان، وغيرها من الأسباب، ما يؤثر على جمال ابتسامة الشخص، ما يزيد من الشعور بالإحراج وعدم الثقة بالنفس، لذلك يلجأ الكثير إلى أطباء الأسنان للتخلّص من هذه المشكلة، علماً أنّ هناك العديد من الأعشاب الطبيعيّة التي تستخدم لتبييض الأسنان، والتخلّص من مشكلة اصفرارها.


وهناك مجموعة من الأعشاب الطبيعية، التي تستخدم في الحفاظ على بياض السن، ونضارتها والبعد عن الاصفرار الذي يصيب الكثيرون، نتيجة لما ذكرناه سابقاً.

البصيل والقصعين

 تخلط العشبتين مع بعضهم البعض، بكميات متساوية من المسحوقين وتدلك الأسنان بالمسحوق برفق، ودون الضغط على اللثة، وتكرر الوصفة.

البقدونس والقرنفل

يخلط البقدونس بالقرنفل، ويستخدم هذا الخليط، في تدليك الأسنان.

الزنبق الأزرق وقشر الليمون

يخلط الليمون مع بيكربونات الصودا، وملعقة كبيرة من مسحوق عشبة الزنبق الأزرق، وخلط المكوّنات جيداً لضمان امتزاجها، ثم حفظ المزيج في علبة محكمة الإغلاق، وتبليل فرشاة الأسنان بالماء، ووضع القليل من الخليط عليها، ثم تفريش الأسنان به.

الميرمية وإكليل الجبل

باستخدام النشا، مع إكليل الجبل وأوراق الميرمية، وجذور الزنبق، وجذور نبات السوس، والقرنفل، يمكنك تكوين خليط ممتاز وذو فاعلية كبيرة للحفاظ على بياض الأسنان.

طرق أخرى لتبييض الأسنان

مزيج الفراولة والصودا، مكونان ذو فائدة كبيرة للأسنان، ينصح باستخدام هذا الخليط، مرة أسبوعياً.

قطن مبلل وزيت زيتون
باستخدام قطعة من القطن، مبللة بزيت زيتون، يمكن تنظيف الأسنان، وستبهرك النتائج.

الصودا بجانب خل فاكهة التفاح
يضاف خل التفاح مع الصودا، فينتج مسحوق لزج، وعجينة طرية، تستخدم أيضاً لتبييض الأسنان.

صودا الخبز وعصير الليمون

تمزج صودا الخبز، مع ملعقتين من عصير الليمون، ويوضع المسحوق على الأسنان لدقائق، حتى تجف على الأسنان، وتفرك.

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