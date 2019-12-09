أخبار برشلونة اليوم: رونالدو يُحارب ميسي في الصفقة الكبري ومفاجأة حول نيمار وصفقة تبادلية مرتقبة بين البرسا وإنتر ميلان

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 9 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا الكبير على فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني، واستعدادات الفريق لمواجهة فريق إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 9 - 12 - 2019 :-





- مفاجأة.. أخر تطورات الصفقة التبادلية المنتظرة بين برشلونة وإنتر ميلان





أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش أو التشيلي أرتورو فيدال لاعبا وسط نادي برشلونة في الشتاء القادم، وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع راكيتيتش أو فيدال في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق بسبب ضعف هذا المركز في الفترة الأخيرة.





- سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان





فجر أرنسيو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة البرسا التي ستواجه إنتر ميلان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه برشلونة أمام إنتر ميلان غداً الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، وذلك بقرار فني، حيث ضمن الفريق الكاتالوني صدارة مجموعته السادسة والتأهل لدور الـ16.





- أنطونيو كونتي يتحدى برشلونة ويتحدث عن خلق المشاكل





قال كونتي مدرب إنتر ميلان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد ضد البارسا :"تشكيلة برشلونة قوية للغاية ، فهي تهدف دائمًا إلى الفوز بكل شيء. هذا يعني أن الفريق يتراوح من 20 إلى 22 لاعبًا قويًا جدًا، ولعبنا مباراة جيدة في الكامب نو بشجاعة ورغبة كبيرة ثم فازوا ، لقد مر وقت ، الآن لقد نما الفريق علينا أن نستعد للمباراة و نحاول تعزيز قوتنا وخصائصنا، لكن سيظل سباقًا صعبًا حيث أننا سنعاني ، يجب أن نكون مضغوطين وشجعان ونلعب لخلق المشاكل لهم".





- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا





أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان غدًا في دوري أبطال أوروبا، ولم تشهد قائمة برشلونة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث فضل فالفيردي إراحته بعدما ضمن التأهل للدور المقبل من البطولة كأول المجموعة.





وضمت قائمة برشلونة كلا من :-





تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - ألينا - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور فيربو - إيناكي بينا - كارليس بيريز - ريكي بيوج - أنسو فاتي - أروخو - مورير.





- بارتوميو يحسم موقف ميسي مع برشلونة





أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن رغبته في بقاء ميسي مع الفريق حتى اعتزاله كرة القدم، وقال في تصريحات صحفية إن المدينة محظوظة بتواجد أفضل لاعب في العالم بالفريق وأنه يقدم إضافة كل يوم للفريق وللنادي والجماهير متعلقة به بشكل كبير.





- برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار





رفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني فكرة التخلي عن النجم التشيلي أرتورو فيدال خلال فترة الأنتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، وقال في تصريحات صحفية : "بذلنا المستحيل لضم نيمار، أخبرونا في باريس أنه سيكون متاحاً، لكن في النهاية لم نتفق.. كانت لديه رغبة في الرحيل عام 2017، وصلنا شيك بمبلغ 222 مليون يورو وقتها، بالتالي لم يكن في وسعنا فعل أي شئ".





- برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني





كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الليجا، والذي جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : لوبيز "إسبانيول"

خط الدفاع : فيكتور دياز "غرناطة" - فاران "ريال مدريد" - كيفين "ليجانيس"

خط الوسط : يانجل هيريرا "غرناطة" - فرانكي دي يونج "برشلونة" - خواكين "ريال بيتيس" - أوسكار "ليجانيس"

خط الهجوم " ليونيل ميسي ولويس سواريز "برشلونة" - جاميرو "فالنسيا".





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