العدل الجزائرية: حبس مؤقت لمسؤول بحملة مرشح رئاسي بتهمة التجسس

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الإثنين، عن قرار قضائي بوضع مسؤولاً في الحملة الانتخابية للمرشح علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات"، رهن الحبس المؤقت بتهمة التجسس لصالح دولة.

وأصدرت الوزارة بياناً موقعاً من وكيل محكمة "بئر مراد رايس" أكد قيام المتهم بأنشطة "استخباراتية لصالح دولة أجنبية" لم يذكرها، كما لم يوضح إن كان الأمر مرتبطاً بـ"اختراق حملة بن فليس" كما ذكر بيان سابق عن مديرة حملة المرشح الرئاسي، لافتة إلى أن "أعمال استخباراتية تخللت حملة المرشح علي بن فليس".





وأوضح البيان أنه "على ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص أنشطة استخباراتية تخللت نشاط فريق الحملة الانتخابية لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية والمنسوبة لأحد عناصر طاقمه الانتخابي، فإن هذه الواقعة كانت محل تحريات أولية مكنت من توقيف المشتبه به".





وكشف عن أن التحقيق بشقيه الابتدائي والقضائي أكد "قيام الشخص الموقوف بأفعال استخباراتية لصالح دولة أجنبية، كان قد وافاها وبصفة منتظمة بتقارير حول الوضع القائم في الجزائر عامة، وحول ظروف تحضير الانتخابات خاصة".





وأشار البيان إلى بعض النتائج التي توصل إليها التحقيق مع التهم، حيث مكنت وفق ما جاء فيه من التأكد من الشخص المشتبه فيه المسمى (ب.ص) كان ضمن الطاقم الانتخابي للمرشح علي بن فليس.





وكشف أيضاً عن اعترافه بـ"التعرف على المرشح المذكور سنة 2003، حيث قدم له ولعائلته عدة خدمات منها تسوية إشكال متعلق بحساب بنكي مفتوح بتلك الدولة الأجنبية خاص به وبزوجته".





وفي الوقت، الذي لم يشر فيه البيان إلى اسم الدولة الأجنبية، ذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن الأمر متعلق بـ"فرنسا"، كما كشفت مصادر إعلامية محلية أخرى عن أن المتهم كان مقيماً في فرنسا وحاصل على جنسيتها.