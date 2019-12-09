خالد النبوي يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار" قبل عرضها على التلفزيون

شوق الفنان خالد النبوي محبيه إلى الحلقة الأخيرة من مسلسل "ممالك النار" التي من المقرر عرضها بعد قليل على قناة"mbc"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".





حيث نشر خالد صورة له من كواليس مسلسل "ممالك النار"، وعلق خالد على الصورة قائلاً :"بعد قليل الحلقة الأخيرة من ممالك النار على mbc 1 و mbc masr 2".





ودارت أحداث مسلسل "ممالك النار" حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر، وشارك في بطولة المسلسل كل من خالد النبوي، عبد المنعم عمايري، رشيد عساف، محمود نصر، نضال نجم، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.

