هند صبري عن وفاة المخرج سمير سيف: "المخرج الخلوق المبدع"

نعت الفنانة هند صبري، المخرج الراحل سمير سيف ببعض الكلمات المؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".







وقامت "صبري" بنشر صورة للمخرج الراحل،وكتبت على هذه الصورة قائلة: ‏وداعا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها.







واضافت "صبري" قائلة: حمل على كتفيه عبئ الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار.





وعلق احد المتابعين عليها قائلا:‏ ‎لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.





وعلى صعيد اخر رحل المخرج سمير سيف، امس يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر، وتم التاكيد من قبل نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف زكي ان سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لوعكة صحية شديدة.





ومن المقرر اقامة صلاة الجنازة على المخرج الراحل غدا في تمام الساعة الثانية ظهرا بكنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساء.

