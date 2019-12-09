محمد هنيدي ينعي المخرج الراحل سمير سيف

نعى الفنان محمد هنيدي، المخرج الراحل سمير سيف، حيث نشر صورة المخرج الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأرفق الصورة بتغريدة "البقاء لله فى المخرج الكبير سمير سيف".



يذكر أن سمير سيف توفي مساء اليوم منذ ساعات قليلة، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام.



وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وفاة المخرج سمير سيف بعد تعرضه لأزمة صحية.



ويشار إلى أن المخرج الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة في عالم السينما مع الفنان عادل إمام منها "الهلفوت، الغول، المشبوه، شمس الزناتي".



كما أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي كانت فيلم "عقلة الأصبع" وقد قرر صناع العمل عرضه في موسم رأس السنة المقبل لعام 2020.