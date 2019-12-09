تلقى شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق عرضا من نادي المريخ السوداني، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.





المريخ السوداني يفاوض نجم الأهلي السابق





ويتمسك مسؤولو الفريق السوداني بضم شهاب لتدعيم خط وسط الفريق، للمنافسة على الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.





ولم يحسم شهاب مصيره سواء بالموافقة أو الرفض خلال الفترة الحالية، لأنه يمتلك العديد من العروض الخارجية وفي السعودية.





وقدم شهاب اداء مميز مع فريق البكيرية السعودي، جعله هدفا للعديد من الأندية السعودية في الدرجة الأولى للتعاقد معه.





الجدير بالذكر أن شهاب نجح في الصعود مع فريق البكرية السعودي لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

شهاب الدين أحمد (22 أغسطس 1990 - )هو لاعب كرة قدم مصري. وهو لاعب خط وسط مشهور بتسديداته القوية .





بدأت مسيرة شهاب الدين أحمد في فرق الناشيئن بالنادي الأهلي لسن 18 سنة ثم فريق 20 سنة حتى انضم للفريق الأول بالنادي. و قد لقب بالجزار للهدف الذي احرزه في الاتحاد الليبي بالدور ال16 ببطولة افرقيا للاندية ابطال الدوري وكان بالدقائق الأخيرة للمباراة وكان السبب في صعود النادي الاهلي للدور ال 8. وفي يوليو 2014، قرر النادي الأهلي الاستغناء عنه رفقة السيد حمدي و أحمد شديد قناوي و أحمد رؤوف و أحمد نبيل مانجا.





لينتقل في أغسطس 2014 لنادي طلائع الجيش، ولكنه لم يستمر طويلا معه لعدم مشاركته بشكل أساسي. فانتقل لنادي بتروجيت في يناير 2015 بعد أن سدد 700 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي. ثم انتقل لفريق الانتاج الحربي في أغسطس 2015.





على المستوى الدولي، شارك شهاب مع المنتخب المصري للشباب دون 21 عاماً ضمن فعاليات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2009 التي أقيمت في مصر.











