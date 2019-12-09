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انتحار شاب شنقا بمروحة غرفته بالمنصورة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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إنتحر شاب اليوم الإثنين، بقرية كفر بدواي القديم التابع لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقام بشنق نفسه في مروحة منزله.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة بورود إشارة إليها بالعثور على شخص معلق في سقف منزله ادعاء انتحار.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن مصرع رضا إبراهيم محمد ابراهيم، 26 عاما، انتحارا من خلال العقور عليه معلق في سقف منزله بالمروحة بحبل.

وبسؤال نجل عمه لم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وأكد أنه كان يمر بأزمة نفسية حادة مؤخرا، وعثروا عليه معلق في سقف الصالة، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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الكلمات المفتاحية

شاب انتحار النيابة المنصورة أزمة نفسية

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