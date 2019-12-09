شباب جاوروا الرئيس بالمؤتمرات وأصبحوا نماذج ملهمة.. تعرف عليهم



وتستعرض لكم "الفجر" فى السطور التالية نماذج لنجوم شابة برزوا إجتماعيا بعد حضورهم مؤتمرات الشباب وتفاعلهم مع الرئيس السيسي:



* مؤتمر الشباب الثامن

إحتضن المؤتمر الثامن، المقام مؤخرا فى شهر سبتمبر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، العديد من الشخصيات كان أكثرهم إثارة للجدل، الفتاة التى جاورت الرئيس السيسى وأدعت صفحات التواصل الإجتماعى أنها إبنة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.



وتكررت الشائعات، إلى أن بثت صفحة "ده بجد" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتخصصة فى كشف الحقائق ونفى الشائعات، مؤكدة أن الفتاة تدعى منار مصطفى كمال طايل، حاصلة على بكالوريوس تربية عام، قسم اللغة الإنجليزية من جامعة طنطا، كما انها إستكملت الماجستير من جامعة كفر الشيخ.



* المؤتمر السابع

أثارت هديل ماجد تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعى، حيث انها من ذوى الإحتياجات الخاصة، وقدمت نفسها خلال المؤتمر باسم "إم كلثوم الصغيرة"، وروت جانبا من حكايتها بالمؤتمر وطلبت الغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدما إستجاب لطلبها.



وقدم الرئيس السيسى موقف إنسانى نبيل، حينما إنتظر إنتهاء هديل من الغناء، وصعد للمؤتمر ليسلم على الفتاة، فى لفتة إنسانية لاقت تفاعلا واسعا.



وضم المؤتمر العديد من الشباب البارزين فى مختلف المجالات، منهم محمد كيلانى بطل ماراثون لذوى القدرات الخاصة وهيثم السد مدرس وصاحب فكرة "عربية الحواديت" لتثقيف أطفال الريف، ومريم عادل عزب المصابة بمتلازمة داون، والتى حققت الميدالية الذهبية بأولمبياد الفروسية، وفرح الديبانى اول مغنية مصرية وعربية فى أوبرا باريس، ومنال مصطفى دهب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب، وزينب رمضان مهندسة إختبارات بأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان، وأصغر فتاة مكتشفة علاج لفيروس سي.



كما ضم المؤتمر السابع للشباب، الفتاة منار السعيد احدى الفتايات اللاتى جلسن بجوار السيسيفى الجلسة الإفتتاحية، والتى لقبت بـ فتاة الشيخوخة، ويرجع ذلك لإصابتها بمرض نادر جعل التجاعيد وكبر السن يرتسم على وجهها بشدة رغم كونها فتاة عشرينية، والتى لاقت معاناة كبيرة من التنمر، وكان حضورها بجوار السيسى بمثابة لافة إنسانية عظيمة.



*المؤتمر السادس للشباب

وفى المؤتمر السادس المنعقد بتاريخ 28،29 يوليو 2018، بجامعة القاهرة برز محمد عمر خيرى الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والذى حصد المركز الاول فى دورى المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية متحديا إعاقته من على كرسيه المتحرك، وفاجئ وقتها السيسى الحضور بنزوله من أعلى المنصة لتكريم طالب الحقوق.



وفى المؤتمر ذاته، لفتت الأنظار أيضا غادة والي مصممة الجرافيك التي اختارتها مجلة "فوربس" ضمن أفضل 30 فنانا تحت سن الثلاثين في العالم، بمشاركتها في المؤتمر، بالإضافة إلى العديد من النماذج البارزة الذين كرموا من الرئيس السيسى، على رأسهم أول رئيسة لإتحاد الطلاب بالجامعات المصرية إيمان راغب.

أما أيقونة المؤتمر السادس، فكانت مروة، الفتاة التى طالبت بالإنضمام للقوات المسلحة، ضمن جلسات إسال الرئيس، وكان ردا السيسى عليها اشهر تعليقات المؤتمر، عندما رد عليها قائلا:"عاوزة تحاربى يامروة".



*صاحب الدراجة البخارية أحد أشهر الشباب بالمؤتمر الرابع

لفت ياسين الزغبي، الإنظار إليه خلال مشاركته فى المؤتمر الرابع للشباب، والذى إنعقد بتاريخ 2017 بمحافظة الإسكندرية، بعدما صافحه الرئيس السيسى وقبل رأسه، قائلا:"ياسين نموذج جيد للشاب المصرى الذى يتحدى كل المحن".



ويرجع سبب تكريم السيسى لـ صاحب الدراجة البخارية، كونه طاف كل محافظات الوجه البحرى على دراجته لملاقاة المواطنين ومعرفة شكاويهم ومطالبهم وطرحها بالمؤتمر، رغم معاناته من إعاقة حيث فقد ساقه اليسرى فى الثانية عشر من عمره.



*المؤتمر الوطنى الثالث

جذبت السيدة السيناوية شيماء مشالي، الإنظار بالمؤتمر الثالث والذى عقد بالإسماعيلية فى إبريل 2017، وذلك حين تقديمها شكوى للرئيس السيسى إمتزجت بدموعها لحزنها بسبب التناول الإعلامى لمسقط رأسها سيناء على أنه بؤر إجرامية.



وطالبت السيدة السيناوية، أهالى سيناء بالمشاركة الشعبية مع الجيش والشرطة من خلال اللجان الشعبية، معبرة عن غضبها بسبب إلصاق ظاهرة الإرهاب بأهالي شمال سيناء، منوهة إلى أن محاربة الإرهاب تتم عن طريق التنمية وليس فقط المواجهة بالرصاص.



* مؤتمر الشباب الثانى بأسوان

لفتت سيدة مشاركة بالمؤتمر الثانى للشباب بأسوان يناير 2017، الإنظار بعد طلبها مصافحة الرئيس السيسى، والذى بدروه لبي طلبها سريعا.



*المؤتمر الأول للشباب

بزر خلال المؤتمر الأول للشباب، والذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، إكتوبر 2016، العديد من الشباب خلال الجلسة الأولى لإنطلاق المؤتمر، والذين لقوا إهتماما كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وجلست وقتها نورهان رؤف إحدى منظمات المؤتمر وعضو البرنامج لتأهيل الشباب، وعلى يساره مصطفى مجدى الطالب بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعض الحملة الإنتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى.



تعد مؤتمرات الشباب متنفسا يعبر فيه الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية، حيث يجدون رئيس الجمهورية يستمع لهم ويدون ملاحظاتهم ويستجيب لآرائهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من نتاپج وتوصيات، فأصبحت مؤتمرات الشباب منصة حوارية مفتوحة، ويسعى الجميع للمشاركة فيها بكل جدية، خاصة الشباب الذين لم يكن يجد من يستمع لصوته قبل تنظيم تلك المؤتمرات التي سنستعرض في السطور التالية بدايتها وما تشمله من فعاليات جعلت الجميع يتهافت على الحضور عليها وينتظرها بشغف كبير.