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ما هو مرض "السيلان" الجنسي الذي أصاب أرثر ميلو لاعب برشلونة؟
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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أصيب أرثر ميلو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بمرض "السيلان" الذي ينتقل عبر ممارسة الجنس، وهو مرض تناسلي أعراضه إفرازات التهابية من مجرى البول.
ما هو مرض السيلان الجنسي؟
يعد مرض السيلان عدوى تسببها بكتيريا تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يمكن أن تصيب كل من الذكور والإناث، وغالبًا ما يؤثر مرض السيلان في مجرى البول أو الشرج أو الحلق للرجال، وقد يصيب السيلان أيضًا عنق الرحم للنساء.
غالبًا ما ينتشر مرض السيلان خلال ممارسة الجنس، ولكن يمكن إصابة الأطفال في أثناء الولادة إذا كانت أمهاتهم مصابات، بالنسبة للأطفال عادة ما يؤثر السيلان في العينين.
ما هي أعراض مرض السيلان؟
يصيب السيلان القناة التناسلية:-
تتضمن علامات عدوى السيلان في الرجال وأعراضها ما يلي:
- الشعور بالألم عند التبول
- إفراز مادة شبيهة بالصديد من فتحة القضيب.
- تورم إحدى الخصيتين والشعور بالألم فيها.
تتضمن علامات عدوى السيلان في النساء وأعراضها ما يلي:
- زيادة إفرازات المهبل.
- الشعور بالألم عند التبول.
- نزيف المهبل في الفترات الواقعية بين الدورات الشهرية، بعد الجماع على سبيل المثال.
- الجماع المؤلم.
- ألم في البطن أو الحوض.
هل مرض السيلان ممكن أن يصيب مناطق أخرى من الجسد؟
نعم، من الممكن أن مرض السيلان يصيب مناطق أخرى من الجسد، مثل:-
المستقيم:
تشمل الأعراض والعلامات البادية على المصاب حكة في منطقة الشرج، وإفرازات تشبه الصديد من المستقيم، وظهور نقط دماء حمراء طازجة على المناشف الورقية، وصعوبة في التبرز.
العيون:
تسبب الحساسية التي تصيب العين ألمًا فيها، وحساسية للضوء، وإفرازات تشبه الصديد من إحدى العينين أو كلتيهما.
الحنجرة أو الحلق:
تتضمن أعراض وعلامات عدوى الحلق آلام الحنجرة وتورم العقد الليمفاوية الموجودة في الرقبة.
المفاصل:
إذا أصيب مفصل أو أكثر بعدوى بكتيرية (التهاب المفاصل الإنتاني)، فسيصبح المفصل دافئًا، ومتورمًا، ولونه أحمر، ويسبب ألمًا شديدًا، خاصة عند تحريكه.
عدة عوامل تُزيد من خطر الإصابة بمرض السيلان:-
- صغر السن.
- شريك جديد للحياة الجنسية.
- شريك للحياة الجنسية لديه شركاء متعددين.
- شركاء متعددين للحياة الجنسية.
- تشخيص سابق بالسيلان.
- الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًا.
ما هي مضاعفات مرض السيلان الجنسي؟
باسم (PID)، والذي قد يؤدي إلى تندب القناتين وزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والعقم، إن مرض التهاب
العقم عند النساء:
يمكن أن ينتشر مرض السيلان غير المعالج في الرحم وقناتي فالوب، مسببًا مرض التهاب الحوض والذي يعرفالحوض (PID) هو عدوى خطيرة تحتاج إلى علاج فوري.
العقم عند الرجال:
يمكن أن يعاني الرجال المصابون بمرض السيلان غير المعالج بالتهاب البربخ — التهاب في الأنبوب الملتف الصغير في الجزء الخلفي من الخصيتين في مكان وجود قنوات الحيوانات المنوية (التهاب البربخ)، إن التهاب البربخ هو مرض قابل للعلاج ولكن إذا ترك بدون معالجة، قد يؤدي إلى العقم.
العدوى التي تنتشر في المفاصل والمناطق الأخرى من جسمك:
يمكن أن تنتشر البكتيريا التي تسبب مرض السيلان عبر مجرى الدم وتصيب أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك المفاصل والحمى والطفح الجلدي والقروح الجلدية وآلام المفاصل والتورم والتصلب هي نتائج محتملة.
زيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) و مرض الإيدز (AIDS):
الإصابة بمرض السيلان يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، الفيروس الذي يؤدي إلى الإيدز، يستطيع الناس المصابون بمرض السيلان وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) نقل كلا المرضين بسهولة أكبر لشركائهم.
المضاعفات في الأطفال:
يمكن أن يصاب الأطفال الذين يصابون بمرض السيلان نقلاً عن أمهاتهم أثناء الولادة بالعمى والتقرحات في فروة الرأس والعدوى.
الوقاية من خطر الإصابة بمرض السيلان
استخدام الواقي في حالة اختيار ممارسة الجنس:
يعد التوقف عن ممارسة الجنس الطريقة المُثلى للوقاية من هذا المرض، ولكن إذا رغب الشخص في الجماع، فإنه ينبغي استخدام الواقي الذكري أثناء الاتصال الجنسي.
تجنب "الجماع" إذا كان الزوج أو الزوجة يعانيان أي أعراض غير اعتيادية:
وإذا كان أحد الزوجين يعاني من علامات أو أعراض عدوى منقولة جنسيًا، مثل الحرقان في أثناء البول أو طفح بالأعضاء التناسلية أو قروح، ينبغي تجنب ممارسة الجماع معه.
التفكير في إجراء فحص مرض السيلان بانتظام:
يوصى بإجراء الفحص السنوي لجميع النساء النشطات جنسيًا دون سن 25 عامًا وبالنسبة للنساء الأكبر سنًا الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل أولئك اللاتي لديهن شريك جنسي جديد أو أكثر من شريك جنسي أو شريك جنسي مع شركاء متزامنين أو شريك جنسي لديه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
متى يستوجب على مصابي مرض السيلان زيارة الطبيب؟
إذا لاحظت أي علامات أو أعراض تثير القلق، مثل الشعور بالحرقان عند التبول أو عند إفراز القضيب أو المهبل أو المستقيم لتسربات تشبه الصديد، عليك زيارة الطبيب فورًا.
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