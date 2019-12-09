ما هو مرض "السيلان" الجنسي الذي أصاب أرثر ميلو لاعب برشلونة؟

عدة عوامل تُزيد من خطر الإصابة بمرض السيلان:-

- صغر السن.

- شريك جديد للحياة الجنسية.

- شريك للحياة الجنسية لديه شركاء متعددين.

- شركاء متعددين للحياة الجنسية.

- تشخيص سابق بالسيلان.

- الإصابة بعدوى أخرى منقولة جنسيًا.

ما هي مضاعفات مرض السيلان الجنسي؟

باسم (PID)، والذي قد يؤدي إلى تندب القناتين وزيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل والعقم، إن مرض التهاب





العقم عند النساء:

يمكن أن ينتشر مرض السيلان غير المعالج في الرحم وقناتي فالوب، مسببًا مرض التهاب الحوض والذي يعرفالحوض (PID) هو عدوى خطيرة تحتاج إلى علاج فوري.





العقم عند الرجال:

يمكن أن يعاني الرجال المصابون بمرض السيلان غير المعالج بالتهاب البربخ — التهاب في الأنبوب الملتف الصغير في الجزء الخلفي من الخصيتين في مكان وجود قنوات الحيوانات المنوية (التهاب البربخ)، إن التهاب البربخ هو مرض قابل للعلاج ولكن إذا ترك بدون معالجة، قد يؤدي إلى العقم.





العدوى التي تنتشر في المفاصل والمناطق الأخرى من جسمك:

يمكن أن تنتشر البكتيريا التي تسبب مرض السيلان عبر مجرى الدم وتصيب أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك المفاصل والحمى والطفح الجلدي والقروح الجلدية وآلام المفاصل والتورم والتصلب هي نتائج محتملة.





زيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) و مرض الإيدز (AIDS):

الإصابة بمرض السيلان يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، الفيروس الذي يؤدي إلى الإيدز، يستطيع الناس المصابون بمرض السيلان وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) نقل كلا المرضين بسهولة أكبر لشركائهم.





المضاعفات في الأطفال:

يمكن أن يصاب الأطفال الذين يصابون بمرض السيلان نقلاً عن أمهاتهم أثناء الولادة بالعمى والتقرحات في فروة الرأس والعدوى.



