خاص.. خالد جلال يزاجم الصقر بقوة لتدريب الهلال السوداني

دخل نادي الهلال السوداني في خط المفاوضات بقوة مع خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك لتولي المسئولية الفنية خلال الفترة المقبلة.

خالد جلال يزاجم الصقر بقوة لتدريب الهلال السوداني





ودرس النادي السوداني السيرة الذاتية لخالد جلال ومشواره مع الزمالك في التجارب الماضية قبل فتح باب المفاوضات معه بشكل رسمي للاتفاق على تفاصيل التعاقد.

ورحل صلاح آدم عن تدريب فريق الهلال السوداني مؤخرًا بعد الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحقق الأهلي فوزا مهما على نظيره السوداني بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للمارد الأحمر كل من حسين الشحات من كرة جميلة، ورمضان صبحي من ركلة جزاء، أما هدف صقور الجديان الوحيد فجاء عبر أطهر الطاهر.

ورغم أن الفريق السوداني قد استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، إلا أن الإدارة قررت رحيل صلاح آدم.