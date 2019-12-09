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بالفيديو.. شاهد أخر ظهور إعلامي للمخرج الكبير سمير سيف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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سمير سيف
سمير سيف
أماني سلام
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توفي منذ قليل المخرج الكبير سمير سيف، أثر ازمة قلبية، بمستشفى السلام عمر يناهز 73، و ستقام صلاة الجنازة غدا الساعة الثانية من الظهر فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، والعزاء سيقام بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.



وكان أخر ظهور إعلامي للمخرج الكبير سمير سيف، في برنامج "ضيف صالون المساء مع قصواء، والذي تحدث من خلاله أعماله الفنية التي لاقت نجاح كبير في السينما المصرية.

وقال المخرج سمير سيف، أن أول فلمين شاهدهم في حياته "غزل البنات" وصراع في الوادي، وكان ذلك بداية أكتشاف حبه الشديد لعالم الفن لافتا إلى شاهد فيلم صراع في الوادي أكثر من 200 مرة فهو فيلم مؤثر بالنسبة له جدا



وأضاف "انه عندما كان في الصف الثاني إعدادي، قال انه سيعمل في الإخراج بسب حبه الشديد للسينما، وقرأته عن صناعة السينما، مشيرا إلى أنه بعد الأنتهاء من الثانوية العامة التحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، لكنه قرر أن يترك الكلية ويلتحق بالمعهد الفنون المسرحية، رغم رفض اهله الشديد على ذلك



وأكد "بأن الظروف ساعدته كتير كونه قدم أول أعماله الإخراجية من إنتاج الفنان الراحل نور الشريف، الذي يمتلك وعي ثقافي وسياسي، لذلك كان التعامل معه سهل وممتع بالنسبة له هي كانت شبه مثاليه تجربتي بإول إخراج.



وتابع انه قدم 26 فيلم في تاريخه الفني 8مع الراحل نور الشريف، 10 مع الزعيم عادل امام، فكان هناك تفاهم بينا سريع وثقة متبادلة.
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الكلمات المفتاحية

وفاة سمير سيف سمير سيف

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