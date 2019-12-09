كريم عبد العزيز عن وفاة المخرج سمير سيف :"السينما حقيقي فقدت مخرج كبير جدًا"

نعي الفنان كريم عبد العزيز، المخرج الراحل سمير سيف، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



حيث قام كريم بنشر صورة للمخرج الراحل سمير سيف، وعلق على الصورة قائلاً :"مع السلامة يا أستاذ".



وتابع كريم قائلاً :"أول مخرج وقفت قصاد كاميرته عندما كنت فى الرابعة من عمرى فى فيلم المشبوه، و يشاء القدر أيضًا أن يكون أستاذي و معلمى فى معهد السينما قسم إخراج، السينما حقيقى فقدت مخرج كبير جدًا قدم للناس اعظم افلام فى السينما، وداعًا يا أستاذ".



يُشار أن المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين الموافق ٩ ديسمبر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض فى مستشفي السلام،حيث أكد نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، أن سبب الوفاة يرجع إلى تعرضه لأزمة صحية شديدة.



وتقام صلاة جنازة على المخرج الراحل غدًا الساعة الثانية ظهرًا فى كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، وسيقام العزاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

