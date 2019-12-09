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وفاة الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأمريكي بول فولكر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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بول فولكر
بول فولكر
وكالات
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توفي الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بول فولكر، الشهير بمعالجة أزمة التضخم في الولايات المتحدة أواخر السبعينيات والثمانينيات.

 

وترأس فولكر بين عامي 1979 و1987 البنك المركزي، وفارق الحياة يوم الأحد عن عمر ناهز 92 عامًا نتيجة اصابته بسرطان البروستات، وفق ما أكدت ابنته جانيس زيما .

 

وامتدت مهنة فولكر حتى مرحلة ما بعد الحرب الباردة وصولًا إلى أزمة عام 2008 المالية، وقدم استشارات للرؤساء ريتشارد نيكسون، وصولًا إلى باراك أورباما.

ونجح بإقناع النواب بعد الأزمة المالية باعتماد ضوابط أقوى على عمل المصارف.

 

ولد فولكر حفيد أحد المهاجرين الألمان في كايب ماي في نيوجرسي عام 1927، وكان صيد الأسماك إحدى هواياته المفضلة.

 

وبعدما غادر منصبه في مجلس الاحتياط الفدرالي عام 1987، تولى الرئاسة التنفيذية للاستثمارات في مصرف "وولفنسون أند كومباني".

 

ولفولكر ولدين، وتزوج عام 2010 للمرة الثانية حين كان يبلغ من العمر 83 عامًا من مساعدته التي عملت إلى جانبه لوقت طويل، وذلك بعد 12 عامًا من وفاة زوجته الأولى بربارا.

 

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الكلمات المفتاحية

وفاة بول فولكر الرئيس الأسبق البنك المركزي الأمريكي

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