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"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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المبادرة
المبادرة
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن متابعتها عن مبادرة "رد المعروف" لرعاية المواطنين كبارالسن الجاري تنفيذها بالتعاون مع قسم طب المسنين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وقسم صحة المسنين بكلية التمريض ومنظمات المجتمع المدنى.

وصرح الدكتور ”علاء عثمان“  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن قافلة المبادرة زارت خلال الأيام الماضية ثلاث أماكن جديدة، فتوجهت يوم الأربعاء 27 نوفمبر إلى دار الوداد للمسنين بمنطقة كرموز، حيث ألقت الدكتورة  كريمة محمد المعيدة بوحدة طب المسنين بكلية الطب محاضرة تثقيفية عن المشاكل الصحية للمسنين، ثم تم الكشف الطبى على أكثر من عشرين نزيل من نزلاء الدار وصرف بعض الأدوية لهم مجانا إهداء من شركة سيدكو للأدوية.

وأضاف، أن القافلة زارت نادى سبورتنج حيث تم عقد ندوة تثقيفة بالنادي ألقى فيها الدكتور عمر سلامة، المدرس بقسم طب المسنين بكلية الطب، محاضرة عن كيفة الوقاية من المشاكل الصحية التي تواجه كبار السن، كما ألقت الدكتورة دلال عب الحليم، استشارى طب الأسرة، محاضرة عن إجراءات الأمان في المنزل والنادي لكبار السن ثم محاضرة للدكتورة عبير عبد الحميد، أستاذ مساعد بقسم صحة المسنين بكلية التمريض حول تنشيط الذاكرة لكبار السن.

وتابع عثمان: فى يوم الأحد 8 ديسمبر الجارى وصلت القافلة إلى دار الهدايا للمسنات بمنطفة المنتزه حيث تم توقيع الكشف علي  النزلاء المتواجدين بالدار وصرف الادوية تبرعا من شركة سيديكو، كما قدم فريق على هيبه عرضا مسرحيا للترويح عن نزيلات الدار.

شارك فى تنظيم فعاليات المبادرة الدكتورة دلال عبد الحليم، الدكتورة صابرين السقا، أشجان فهيم، اعضاء فريق التطوير بالمكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
"صحة الإسكندرية" تكشف أخر مستجدات مبادرة "رد المعروف" لرعاية كبار السن
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الكلمات المفتاحية

مبادرة صحة المسنين رد المعروف الشئون الصحية الإسكندرية

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