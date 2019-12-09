Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي ميسي يدعو رونالدو على العشاء.. وهجوم على فان دايك! «فيديو» الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:21 م Advertisements ميسي ورونالدو الفجر الرياضي Advertisements Advertisements الكلمات المفتاحية ميسي عشاء ميسي ورونالدو رونالدو وميسي رونالدو أخبار تهمك عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب منذ حوالي 11 ساعة عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان منذ ساعتين و 11 دقيقة صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله منذ حوالي 8 ساعات سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة منذ حوالي 8 ساعات الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير منذ ساعتين و 52 دقيقة وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية منذ حوالي 6 ساعات ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين" منذ حوالي 6 ساعات خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي منذ ساعتين و 38 دقيقة تقارير.. محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 176 مليون دولار منذ 39 دقيقة أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي منذ حوالي 4 ساعات فالفيردي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد ميسي أمام إنتر.. ولاعب جديد يظهر! منذ ساعة و نصف فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول" منذ حوالي 8 ساعات رونالدو يغتال أحلام ميسي ويأمر يوفنتوس بضم "الجوهرة السمراء" منذ ساعة و 12 دقيقة موضوعات متعلقة كريستيانو رونالدو يستفز ميسي بسبب الكرة الذهبية خبر سار لعشاق ميسي رونالدو يوجه رسالة مؤثر إلى ميسي رونالدو يقدم دليلا جديدا على غيرته من ليونيل ميسي العرب باعوا محمد صلاح في التصويت (اعرف مجموع الأصوات العربية بالترتيب) ميسي يفاجيء نجوم برشلونة بـ"ماركيز"