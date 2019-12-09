قيادي إخواني ليبي يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية بمصر (فيديو)





عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لـقيادي إخواني ليبي، يحرض على الإرهاب ضد مصر والإمارات والسعودية.وقال الإخواني الليبي، خلال الفيديو: "المصريون أولًا، انتفضوا، وأقولها علانية وليقل من شاء إنني أدعو إلى الإرهاب، فإنني والله أدعو إلى الإرهاب ضد السيسي، وأدعو إلى إرهاب شديد وكبير ضد طغاة الإمارات، وأدعو إلى إرهاب عميق ضد ملوك السعودية".