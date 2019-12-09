مدرس بأكاديمية الشرطة: استراتيجية مصر في مكافحة الفساد منهج للدول الأخرى (فيديو)

قال اللواء هشام الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن استراتيجة الدولة المصرية في مكافحة الفساد أصبحت منهج عمل تحتذي بها عدد من الدول، حيث بدأت الدول تشعر بجدية وأهمية الخطوات والإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية.





وأشار "الفحام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن المرشحين للمناصب العليا يخضعون لفحص دقيق من جهاز الرقابة الإدارية، وذلك لضمان أنهم عندما يتولون مناصبهم لا يكون هناك أي فساد.



