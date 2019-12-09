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مدرس بأكاديمية الشرطة: استراتيجية مصر في مكافحة الفساد منهج للدول الأخرى (فيديو)
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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هدى عبدالرازق
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قال اللواء هشام الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن استراتيجة الدولة المصرية في مكافحة الفساد أصبحت منهج عمل تحتذي بها عدد من الدول، حيث بدأت الدول تشعر بجدية وأهمية الخطوات والإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار "الفحام"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن المرشحين للمناصب العليا يخضعون لفحص دقيق من جهاز الرقابة الإدارية، وذلك لضمان أنهم عندما يتولون مناصبهم لا يكون هناك أي فساد.
وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية تشهد طفرة في مجال مكافحة الفساد، وهو أمر مشرف لمصر، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بالآليات الوطنية للدولة في مكافحة اللفساد، مشيدا بتخصيص أرقام يتمكن من خلالها المواطن الإبلاغ عن أي فساد، وكل البلاغات التي يتم تقدم يتم فحصها بدقة.
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