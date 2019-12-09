Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس.. بيان رسمي من الزمالك بشأن الجماهير

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:46 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك
هاني عصام
Advertisements
قام مجلس إدارة نادي الزمالك بإصدار بيان رسمي لتوعية الجماهير فيما يتعلق بحضور المباريات خلال الفترة المقبلة.

بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس.. بيان رسمي من الزمالك بشأن الجماهير

وقال النادي في بيان رسمي "يناشد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، جماهير النادي بالتسجيل عبر موقع تذكرتي لاستخراج بطاقة دخول المدرجات  الخاصة بكل فرد من الجماهير".

وتابع "يؤكد مجلس إدارة الزمالك على ضرورة استخراج بطاقة دخول الملاعب خاصة أنه لن يتم تسليم أي تذاكر لأي فرد لا يحملها، والحصول عليها ضروري حتى تتمكن الجماهير من حضور المباريات الجماهيرية للفريق في الفترة المقبلة".

ويستعد الفريق لملاقاة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتغلب الزمالك على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشهدت مباراة الزمالك أمام أول أغسطس مشكلة فيما يتعلق بغياب الجماهير بسبب عدم التسجيل عبر تذكرتي وهو ما تسبب في حيرة شديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة أول أغسطس رياضة بيان رسمي الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعة و 13 دقيقة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ أقل من ساعتين

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status