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فالفيردي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد ميسي أمام إنتر.. ولاعب جديد يظهر!

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
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تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه غدًا أمام مضيفه إنتر ميلان في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"غدا تحدٍ مهم، هم يلعبون للتأهل، ويجب أن يفوزوا، دعونا نرى ما اذا كان بالإمكان الفوز هنا، حيث لم نتمكن من ذلك سابقا".

وأضاف :"ألبا غير متاح حاليا، وميسي مرتاح اليوم، لقد أتينا من مباريات مهمة، ولدينا مباريات أخرى مهمة، في الموسم الماضي لعبنا مباراة رائعة هنا، وبغياب ميسي".

وعن سبب استبعاد ميسي من خوض اللقاء قال :"الأمور الداخلية داخلية، يتم اتخاذ القرارات من قبل المدرب بناءً على ما هو مناسب، لقد أتينا من العديد من المباريات، وقررنا عدم الحضور لبعض اللاعبين، هذه أمور داخلية".

وزاد :"غدا سيلعب نيتو، هو حارس مرمى عظيم، لم يكن لديه فرصة اللعب، غدا يلعب أساسي".

وأضاف :"نعرف ما هو ميسي وماذا يعني ولكن كانت هناك مباريات لعبنا فيها بدونه و سارت الأمور بشكل جيد".

وواصل :"إنتر ميلان غير المدرب وبعض اللاعبين، لكن الروح متشابهة، إنه يبدأ بمهاجمين مثل لاوتاريو ولوكاكو، علينا أن نضع ذلك في الاعتبار".

وأوضح :"أنسو فاتي هنا، كان يعاني من بعض المشاكل البدنية، غدا سنقرر من سيلعب".

وأردف :"أريد أن يكون فريقي منافسًا غدًا لأن إنتر سوف يطلب منا ذلك".

وأتم :"في مباراة الذهاب لعبوا مباراة رائعة وجعلوها صعبة للغاية علينا لكن في النهاية كان علينا التنافس وفي العام الماضي لعبوا للتأهل لكن لم يحققوا الفوز".

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