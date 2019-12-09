حقيقية اقتصار القبول بأكاديمية الشرطة على خريجي الحقوق

قال اللواء محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر الفترة الأخيرة امتحانات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة، وطالب بالابتعاد عن المجاملة في قبول طلاب كليات الشرطة، وقبول الطلاب من كافة أطباف المجتمع.



وتابع " الفحام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك زخم كبير جدًا في أكاديمية الشرطة، والاختبارات لا تشوبها أي شائبة، لافتًا إلى أن هذا العام من السنوات المثالية في اختبار الطلبة.



وأشار إلى أن الحديث عن الاقتصار على قبول خريجي كليات الحقوق بكلية الشرطة، واعداد دراسة لهم لمدة عامين فقط، بدلًا من قبول طلاب الثانوية العامة أمر غير صحيح حتى الآن، معقبًا: "لا أعتقد إمكانية تحقيق هذا الأمر في المستقبل القريب".

