Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقية اقتصار القبول بأكاديمية الشرطة على خريجي الحقوق

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء محسن الفحام، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر الفترة الأخيرة امتحانات كشف الهيئة بأكاديمية الشرطة، وطالب بالابتعاد عن المجاملة في قبول طلاب كليات الشرطة، وقبول الطلاب من كافة أطباف المجتمع.

وتابع " الفحام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك زخم كبير جدًا في أكاديمية الشرطة، والاختبارات لا تشوبها أي شائبة، لافتًا إلى أن هذا العام من السنوات المثالية في اختبار الطلبة.

وأشار إلى أن الحديث عن الاقتصار على قبول خريجي كليات الحقوق بكلية الشرطة، واعداد دراسة لهم لمدة عامين فقط، بدلًا من قبول طلاب الثانوية العامة أمر غير صحيح حتى الآن، معقبًا: "لا أعتقد إمكانية تحقيق هذا الأمر في المستقبل القريب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كليات الحقوق الطلاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة

أخبار تهمك

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 7 ساعات

المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعة و 19 دقيقة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 7 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 10 ساعات

فالفيردي يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد ميسي أمام إنتر.. ولاعب جديد يظهر!

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

فتح باب القبول بكلية الشرطة 24 يوليو لمدة 18 يومًا

تعرف على موعد تقديم خريجي الحقوق لالتحاق بكلية الشرطة لأول مرة

تعرف على شروط القبول بكلية الشرطة لخريجي الحقوق (صور)

إقبال كبير من خريجي الحقوق للتقديم لكلية الشرطة

تعرف على موعد التقديم للدفعة الجديدة من الضباط المتخصصين "أطباء"

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status