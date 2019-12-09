تعرف على موعد الأفلام السينمائية المقرر طرحها قريبًا

تعيش السينما المصرية حالياً، حالة من الانتعاش، حيث من المقرر طرح ٣ أفلام فى الفترة القريبة وهما "الفلوس، استدعاء ولي عمرو، بنات ثانوي".



يرصد لكم"الفجر الفني" الأفلام السينمائية المقرر طرحها قريباً



فيلم "الفلوس"



تدور أحداث فيلم "الفلوس"، فى إطار اجتماعي "أكشن"، حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.



"الفلوس" من بطولة كلا من"تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح ؤ محمد سلام وآخرون"، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.



جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" من المقرر طرحه فى إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من منافسة موسم عيد الأضحى.





فيلم "استدعاء ولي عمرو"



تدور أحداث فيلم "استدعاء ولي عمرو" في إطار الرومانسية و الكوميدية.



"استدعاء ولي عمرو" من بطولة كلا من "حورية فرغلي ، محمد عز، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح انور، محمد يونس، ايمان السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محي.



بالإضافة إلى ظهور خاص لضيوف الشرف انتصار، أماني كمال، عمر زهران، صبري عبد المنعم، كلوديا حنا"، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، مهندس ديكور عماد الخضري، مدير تصوير تامر جوزيف، المنتج الفني وليد النجار، إنتاج شركة الفارس.



ومن المقرر طرح "استدعاء ولي عمرو" يوم ١١ ديسمبر المقبل.



فيلم "بنات ثانوي"



تدور أحداث فيلم "بنات ثانوي"، حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض مايحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهم فى مرحلة المراهقة.



"بنات ثانوي" من بطولة كلا من"جميلة عوض، هنادي مهني، مي الغيطي، هدي المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، محمد مهران"، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



ومن المقرر طرح "بنات ثانوي" يوم ٧ يناير ٢٠٢٠ بدور العرض السينمائي.