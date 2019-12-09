محافظ السويس يكرم ثلاث أسر من شهداء العمليات الإرهابية (صور)

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أسر شهداء لثلاث أبطال ضحوا بحياتهم فداء للوطن واستقرار مصرنا الحبيبة بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تقديرا لما قدموه.



وأكد المحافظ علي الدور البطولي لشهداء العمليات الإرهابية بجنوب وشمال سيناء وهم الشهيد مجند محمد محمد بخيت عطية والشهيد مجنداحمد عبد الدايم محمدو الشهيد مجند مصطفي علي ابوبكر.



وضرب المحافظ أمثلة كثيرة ونماذج الكثيرين من أبناء مصر الابطال بالجيش المصري ضباط وجنود.



كما أكد علي الدور البطولي للوحدة الوطنية بين المصريين ودفاعهم شوية ضد الإرهاب والوقوف معا في الازمات.



جاء ذلك خلال فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات بمحافظة السويس بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ايمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس والجهات المعنية بمجابهة الازمات والكوارث والذي بدأ اليوم ويستمر إلى 11 ديسمبر 2019، بالتنسيق بين محافظة السويس والدفاع الشعبي والعسكري.



حضر اللقاء كلا من العميد عبد العزيز مأمون مساعد قائد الجيش الثالث الميدانى للأزمات واللواء مصطفي اسماعيل مساعد مدير الامن للتدريب والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري وضباط مكتب المستشار العسكري والجهات المعنية بالازمة ورؤساء الاحياء ومديري المديريات وادارة الازمات بالمحافظة وممثلي ادارات الازمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية ومحافظات الاسماعيلية والبحر الاحمر وجنوب سيناء.