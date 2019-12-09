بعد إصابته بفيروس في الدم.. لبنى عسل: "ننتظرك واقف على رجلك زي عادتك"



وأعربت "عسل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، عن تمنياتها للإعلامي شريف مدكور الشفاء العاجل، مشيرة إلى أن مدكور نموذج للإرادة والتحدي، وقادر على التعامل مع كل الظروف.



وأضافت الإعلامية لبنة عسل، أنه على الرغم من تعرض مدكور لمرض قد يؤثر على أي شخص بصورة سلبية، ولكن هذا لا يحدث مع شريف مدكور، حيث تعلق بالحياة والعمل بشكل أكبر، مضيفة: "العمل عند شريف مقدس، وبيسجل لساعات طويلة"، معقبة: "ربنا يرجعك قريب، وتكون واقف على رجلك زي عادتك".



عرضت الإعلامية لبنى عسل، مقطع فيديو للإعلامي شريف مدكور يعلن فيه إصابته بفيروس في الدم نتيجة ضعف مناعته لتناوله جرعات الكيماوي.