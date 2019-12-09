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رئيس الأمن السيبراني يهنئ قيادة المملكة بإقرار "ميزانية 2020"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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رئيس الأمن السيبراني
رئيس الأمن السيبراني
الفجر السعودي
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قدم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، مساء اليوم الإثنين، التهنئة لملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1441 / 1442هـ) 2020م.

ونوّه الوزير العيبان، بمضامين الميزانية التي أكدت حرص القيادة الكريمة على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع مستوى جودة الحياة، واستكمال المشاريع التنموية وصولًا إلى أهداف رؤية المملكة 2030، وعكس برامجها ومبادرتها في جميع القطاعات الحيوية والتنموية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الجهات الحكومية من قِبَلِ القيادة، منوهًا في هذا الصدد بما حظيت به الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من دعم كبير لتحقيق أهدافها وللقيام بمهماتها الوطنية؛ حيث عملت الهيئة على رفع وتعزيز مستوى الأمن السيبراني الوطني، وعلى تطوير قدراتها، ومواصلة العمل لتمكين الجهات الحكومية والحيوية من الاستعداد بشكل أفضل للحماية من الهجمات السيبرانية.

وقامت بجهود واضحة لتأهيل وتطوير كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال، وأكد معاليه على سعي الهيئة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وختم  تصريحه بسؤال المولى، أن تكون ميزانية خير ورخاء وتنمية، وأن تسهم مشاريعها وبرامجها في مسيرة التنمية الواسعة والمتنوعة، التي تشهدها المملكة في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

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ميزانية 2020 قيادة المملكة رئيس الأمن السيبراني المملكة الأمن السيبراني الأمن

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