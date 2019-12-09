Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسلام النواوي: الرسول تزوج عن حب وصالونات و"الإثنين نجحوا"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الشيخ إسلام النواوي، عضو إدارة البحوث والدعوة بالأوقاف، إن فترة الخطبة الهدف منها إحداث نوع من التألف بين الطرفين المقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحترم المشاعر.

وأشار "النواوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مشاعر الحب تختلف عن الزواج، حيث أن الحياة الزوجية وصفها الله بأنها مودة ورحمة، لافتا إلى أن الرسول تزوج عن طريق الحب وكانت السيدة عائشة، وتزوج زواج صالونات وكانت السيدة خديجة.

وأضاف عضو إدارة البحوث والدعوة بالأوقاف، أن الرسول حقق نجاحًا في زواح الحب والصالونات، على الرغم أن البعض كان يرى أن زواجه من السيدة خديجة سيفشل بسبب فارق السن بينهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

زواج صالونات حب الرسول محمد الإسلام إسلام النواوي

أخبار تهمك

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ 41 دقيقة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 6 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: المطلقات كان لهن مكانة كبيرة في الجاهلية عن الآن

متصلة تفاجئ عالم أزهري بالخيانة الزوجية.. والنواوي: "ارجعي لأولادك" (فيديو)

تعرف على حكم زواج "الإجبار" في الشرع.. داعية يوضح! (فيديو)

أحمد عمر هاشم يوضح أسباب تعدد زوجات النبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status