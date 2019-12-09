إسلام النواوي: الرسول تزوج عن حب وصالونات و"الإثنين نجحوا"

قال الشيخ إسلام النواوي، عضو إدارة البحوث والدعوة بالأوقاف، إن فترة الخطبة الهدف منها إحداث نوع من التألف بين الطرفين المقبلين على الزواج، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحترم المشاعر.





وأشار "النواوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مشاعر الحب تختلف عن الزواج، حيث أن الحياة الزوجية وصفها الله بأنها مودة ورحمة، لافتا إلى أن الرسول تزوج عن طريق الحب وكانت السيدة عائشة، وتزوج زواج صالونات وكانت السيدة خديجة.



