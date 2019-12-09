Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. طبيب الإعلامي شريف مدكور يكشف حالته الصحية (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون بجامعة عين شمس، وأحد أطباء الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، إن هناك فيروس أنفلونزا منتشر في البلد حاليًا، ولكن مشكلة الإعلامي شريف مدكور هو نقص المناعة.

وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الفيروس كان شديدًا على الإعلامي، وحرارته كانت مرتفعة بشدة، بسبب نقص المناعة لديه.

وأوضح أن هذا الفيروس غير مؤثر على رحلة علاجه على الإطلاق، لافتًا إلى أنهم أنهوا علاجاته، والآن في مرحلة المتابعات، مؤكدًا أن الفيروس الذي أصيب به ليس له علاقة بالدم الذي نُقل إليه من المستشفى؛ لأنه يعاني من الأنيميا.

وأكد يجب على مرضى السرطان الذين يتناولوا جرعات الكيماوي ألا يختلطوا بأشخاص لديهم برد أو أنفلونزا؛ لأن مناعتهم تكون ضعيفة، لافتًا إلى أن حالة الإعلامي أصبحت جيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الاعلامي شريف مدكور

أخبار تهمك

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 10 ساعات

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 7 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

المصري يرفض رحيل كريم العراقي خوفا من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شريف مدكور يعلن إصابته بفيروس في الدم.. ويؤكد:"مالوش علاج"

بعد إصابة شريف مدكور بفيروس في الدم.. أطعمة تُساعد على تقوية جهازك المناعي

شريف مدكور يتحدث لـ"الفجر الفني" عن حالته الصحية: درجة حرارتي ٣٩,٥ وأعاني من الأنيميا

آخرهم علاء الشربيني وشريف مدكور نجوم أعلنوا عن مرضهم عبر السوشيال ميديا

شريف مدكور يصدم جمهوره ويعلن إصابته بفيروس في الدم: "ملتزمتش بتعليمات الأطباء" (فيديو)

الطبيب المعالج لشريف مدكور يكشف تفاصيل إصابته بمرض مناعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status