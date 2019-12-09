عاجل.. طبيب الإعلامي شريف مدكور يكشف حالته الصحية (فيديو)

قال الدكتور شريف عبد الحليم، أستاذ مساعد في جراحة القولون بجامعة عين شمس، وأحد أطباء الفريق الطبي المعالج للإعلامي شريف مدكور، إن هناك فيروس أنفلونزا منتشر في البلد حاليًا، ولكن مشكلة الإعلامي شريف مدكور هو نقص المناعة.



وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الفيروس كان شديدًا على الإعلامي، وحرارته كانت مرتفعة بشدة، بسبب نقص المناعة لديه.



وأوضح أن هذا الفيروس غير مؤثر على رحلة علاجه على الإطلاق، لافتًا إلى أنهم أنهوا علاجاته، والآن في مرحلة المتابعات، مؤكدًا أن الفيروس الذي أصيب به ليس له علاقة بالدم الذي نُقل إليه من المستشفى؛ لأنه يعاني من الأنيميا.



وأكد يجب على مرضى السرطان الذين يتناولوا جرعات الكيماوي ألا يختلطوا بأشخاص لديهم برد أو أنفلونزا؛ لأن مناعتهم تكون ضعيفة، لافتًا إلى أن حالة الإعلامي أصبحت جيدة.

