Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:55 م
Advertisements
ميسي
ميسي
وكالات
Advertisements
فجر أرنسيو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة البرسا التي ستواجه إنتر ميلان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه برشلونة أمام إنتر ميلان غداً الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، وذلك بقرار فني، حيث ضمن الفريق الكاتالوني صدارة مجموعته السادسة والتأهل لدور الـ16.



وستعد المباراة تحصيل حاصل لبطل إسبانيا، ليقرر المدرب إرنستو فالفيردي إراحة ميسي وكذلك المدافعين جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو، ليمكثوا في برشلونة.



وأعلن فالفيردي عن قائمة الفريق الذي سيتوجه إلى ميلانو عقب المران، والتي شملت الصاعد أنسو فاتي، بعد حصوله على الإذن الطبي.



وضمت القائمة: تير شتيغن، راكيتيتش، سيرجي بوسكيتس، توديبو، سواريز، نيتو، لينجليه، واوجي، غريزمان، دي يونغ، ألينيا، فيدال، أومتيتي، جونيور، إينياكي بينيا، كارليس بيريز، ريكي بويغ، أنسو فاتي، أراوخو، مورير، بينما سيبقى خارج القائمة كل من نيلسون سيميدو، أرثر، عثمان ديمبلي وجوردي ألبا لمواصلة تعافيهم من إصاباتهم، علماً أن سيميدو وألبا شاركا مع زملائهما في تدريب اليوم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي برشلونة إنتر ميلان

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

منذ 40 دقيقة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 9 ساعات

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 26 شخصا في حادث مروع بالإسماعيلية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميسي على رأس قائمة برشلونة أمام إنتر ميلان

يلا شوت YALLA KORA مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر COOL KORA كورة لايف رابط ماتش برشلونة ON NOW

فالفيردي يزف خبرا سارا لجماهير برشلونة

مفاجأت كبري في قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

عاجل - حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا للقاء إنتر ميلان وميسي يطالب بضم نجم أتلتيك بلباو وفالفيردي يرد على أنباء رحيله

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:08 م

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

03:40 م

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

خاص.. حقيقة رحيل نجم الأهلي

07:28 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية في يناير

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status