عاجل - سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

فجر أرنسيو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة البرسا التي ستواجه إنتر ميلان في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه برشلونة أمام إنتر ميلان غداً الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، وذلك بقرار فني، حيث ضمن الفريق الكاتالوني صدارة مجموعته السادسة والتأهل لدور الـ16.







وستعد المباراة تحصيل حاصل لبطل إسبانيا، ليقرر المدرب إرنستو فالفيردي إراحة ميسي وكذلك المدافعين جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو، ليمكثوا في برشلونة.







وأعلن فالفيردي عن قائمة الفريق الذي سيتوجه إلى ميلانو عقب المران، والتي شملت الصاعد أنسو فاتي، بعد حصوله على الإذن الطبي.







وضمت القائمة: تير شتيغن، راكيتيتش، سيرجي بوسكيتس، توديبو، سواريز، نيتو، لينجليه، واوجي، غريزمان، دي يونغ، ألينيا، فيدال، أومتيتي، جونيور، إينياكي بينيا، كارليس بيريز، ريكي بويغ، أنسو فاتي، أراوخو، مورير، بينما سيبقى خارج القائمة كل من نيلسون سيميدو، أرثر، عثمان ديمبلي وجوردي ألبا لمواصلة تعافيهم من إصاباتهم، علماً أن سيميدو وألبا شاركا مع زملائهما في تدريب اليوم.