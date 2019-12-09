الملك سلمان: وجهنا الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بـ"الميزانية العامة"





صرح ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الإثنين، "وجهنا الوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية".





وأضاف ملك المملكة العربية السعودية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2020، إننا "سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات، وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".





وتابع الملك سلمان، إن حجم في الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م)، يبلغ الإنفاق فيها تريليون وعشرين مليار ريال، وتعد هذه الميزانية استمرارًا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان.





وأستكمل الملك: "هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ووجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020".





وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أعلن في جلسته التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة، أنه أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020م.





مجلس الوزراء السعودي هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية، ورئيسه هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة، وينعقد أسبوعيا في العاصمة الرياض.

صدر نِظام مجلس الوزارء بالأمر الملكي رقم (أ/13) وذلك في تاريخ 3 ربيع الأول 1414هـ، ونشر بجريدة "أم القرى" العدد (3468) في يوم 10 ربيع الأول 1414هـ.



