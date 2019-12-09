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بوغدانوف: اجتماع أستانا يناقش ما يحدث "على أرض الواقع" في سوريا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اليوم الإثنين، أن جدول أعمال اجتماع "أستانا" بشأن سوريا يتضمن نظرة عامة على ما يحدث "على أرض الواقع"، وكذلك وفاء الأطراف بالتزاماتها، بما في ذلك والمذكرة الروسية التركية.

وقد صرح بوغدانوف  "أجندة لقاء أستانا حول سوريا تتضمن نظرة عامة على ما يحدث "على الأرض"، لأن هناك مشاركين تقليديين، وفد من حكومة دمشق الشرعية، ووفد المعارضة السورية المسلحة، يناقشون دائمًا ما يحدث "على أرض الواقع" ، وكيف يتم الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك وبموجب المذكرة الروسية التركية، وبالطبع كل القضايا الأخرى".

هذا وتستضيف العاصمة الكازاخية نورسلطان، اللقاء الدولي الرابع عشر الرفيع المستوى حول سوريا في "صيغة أستانا" يومي 10 و11 ديسمبر.

 

 

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الكلمات المفتاحية

سوريا روسيا أستانا أرض الواقع

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