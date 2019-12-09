أشهر خاطبة على "الفيسبوك" تكشف أغرب الحالات التي واجهتها



وأشارت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنها مجرد وسيلة تعارف بين الطرفين، وإما أن يشعروا بقبول تجاه بعضهما أو لا يشعرون بالقبول وحينها ينتهي الموضوع، لافتة إلى أن 90% من الطلبات التي تتلقاها تكون من فتيات لم يسبق لهن الزواج.



وأضافت أن أكبر فئة تتعامل معها هى فئة العائلات الموجودة في الخارج، حيث أن فترة أجازتهم تكون قصيرة، ويبحثون عن طرف جيد لأبنائهم ليرتبطوا به، فضلا عن وجود فتيات دائرة معارفهم محدودة، لافتة إلى أن أغرب حالة طلب عروسة كانت من فتاة تطلب عروسة لوالدها ويكون سنها صغير حتى ينجب لتثير غضب والدتها لانفصالها عن والدتها.



قالت عبير حسن، أشهر خاطبة على "الفيسبوك"، إنها تعمل في هذا المجال منذ 20 عاما، وعندما تزايد الطلب عليها قررت إنشاء صفحة لها على "الفيسبوك"، تحمل اسمها حتى تستطع تلقي طلبات الراغبين في الزواج بشكل أكبر.